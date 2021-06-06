إقبال كثيف من المتطوعين للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت الساعات الأولى من فتح باب التطوع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ52، إقبالا كثيفا، رغم أنها تعد دورة استثنائية باعتبارها الأولى بعد جائحة كورونا.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارتي الشباب والرياضة، والثقافة، فتح باب التطوع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ ثلاثة أيام.

وبحسب بيان، تقدم أكثر من 8 آلاف شاب وفتاة، للمشاركة في برنامج التطوع من خلال رابط المشاركة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد جاءت نسب المتقدمين للمشاركة بالبرنامج كالتالي:

من محافظات القاهرة الكبري بنسبة 72٪ من إجمالي المشاركين، محافظة القاهرة بنسبة 40٪ من إجمالي عدد المشاركين، ومحافظة الجيزة بنسبة 23٪ من إجمالي عدد المشاركين، ومحافظة القليوبية بنسبة 8.5 ٪ من إجمالي عدد المشاركين ، يليهم في الترتيب مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت نسب المتقدمين في لجان المشاركة كالتالي:

لجنة التنظيم والمعلومات فقد جاءت نسبتهم 92.5٪ من إجمالي عدد المشاركين.

ولجنة التوثيق الاعلامي جاءت نسبتهم 7.5٪ من إجمالي عدد المشاركين.

يذكر أن باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 10 يونيو، على أن تُجرى المقابلات الشخصية أيام 14 و15 و16 يونيو، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 لسنة 2021 من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.