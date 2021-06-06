بحضور جمعة والضويني.. انطلاق قافلة مشتركة للأزهر والأوقاف للإسكندرية الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، إلى محافظة الإسكندرية

وتنطلق القافلة الأولى، إلى محافظة الإسكندرية وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ويستقبل القافلة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة الساعة العاشرة صباح الجمعة، وتنطلق إلى 90 مسجدا كبيرا بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار دور الأزهر الشريف والوزارة في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة.