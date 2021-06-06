"المحبة والوصية" في عظة الأحد لـ"الأنبا أنجيلوس" على قناة ON

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت العظة عن الأحد الخامس في فترة الخمسين المقدسة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وقدم نيافته عدة تأملات من بينها ارتباط محبة المسيح بحفظ وصاياه والعمل بها وهو المعنى الذي تورده الكنيسة في قراءات اليوم.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.