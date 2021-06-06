شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الاثنين الى السبت 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 7 يونيو إلى السبت 12 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من الاربعاء يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء ليسود طقس مئل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء وتصل إلى 39 على القاهرة يوم الخميس و45 درجة يوم الجمعة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 7 يونيو إلى السبت 12 يونيو 2021

- حالة الطقس الاثنين 7 يونيو 2021 :

على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر وسرعة الرياح 50-60 كلم وارتفاع الموج من 2.5 متر الى 4 متر

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 8 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 9 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة

- حالة الطقس الخميس 10 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الجمعة 11 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة

- حالة الطقس السبت 12 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 7 يونيو إلى السبت 12 يونيو 2021.