شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يشيد بالإجراءات الاحترازية داخل لجان التربية الرياضية والآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التربية الرياضية والآداب، رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة عبير الرباط، عميدة كلية الآداب، ووكلاء الكليتين، وأعضاء من هيئة التدريس.

وخلال الجولة، اطمأن على التزام كلية التربية الرياضية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحسن سير الامتحانات، كما تفقد خلال الجولة الصالات الرياضية بالكلية.

وفي كلية الآداب، أشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، موجهًا الشكر إلى عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كما شملت الجولة تفقد قاعة مجلس كلية الآداب.

وأكد «الجيزاوي»، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة ، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا

القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد الإمتحانات بكلية الآداب