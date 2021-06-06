شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم جثتين مجهولتين في احتراق سيارة ملاكي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة اسكان مبارك بمدينة القصير حنوب البخر الاحمر خادث اصطدام سيارة ملاكي باحد اعمدة الانارة ما ادي إلى تفحم السيارة واشتعال النيران فيها وتبين من التحقيقات الاولية العثور على جثتين متفحمتين داخل السيارة وتمكن رجال للاسعاف من استخراجهما وايداعهما مشرحة مستشفي القصير وتحرر محضر بالحادث

كانت الاجهزة الامنية بالبحر الاحمر تلقت اخطارا باندلاع النيران في سيارة ملاكي وتبين ان ان الخحدث اسفر عن تفحم جثتين مجهولتين وجاري البحث والتحري عن بياناتهما وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات