شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام دخول الطلاب وسير الامتحانات في الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وللاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات وتطهيرها وتهويتها، كما تابع سيادته انتظام عملية دخول الطلاب إلي الجامعة لمنع التكدس وتيسير عملية دخولهم إلي لجان الامتحانات.

وقد أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم بأن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى ووجود المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

كما أوضح أن الإجراءات بدأت بداية من خارج سور الحرم الجامعى من خلال الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتوفير مداخل ومخارج إضافية للطلاب منعا للتكدس ولتأمين سلامتهم في ظل أزمة كورونا، كما أنه تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية سير الامتحانات من خلال تحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم الجامعى، كما تقوم إدارة الجامعة بمتابعة الاحتياطات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة بدءا من دخول الطلاب من بوابات الدخول، وتخصيص غرفة عزل بجوار بوابة الجامعة الرئيسة لتقديم ما يلزم من خدمات طبية للطلاب المشتبه في إصابتهم، وكذلك أثناء دخولهم اللجان، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية، ومن يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع اعتذار عن مادة الامتحان ،ويتم إرساله إلى المستشفى لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة وللاطمئنان على حالته، كما شدد سيادته على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وفى نفس السياق أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل عقد لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة وأخرى خلال اليوم، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة وأخرى لمغادرة الطلاب اللجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة التالية، مع التأكيد على ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دائمة.