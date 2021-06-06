شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 عارض.. معرض «ديارنا» يواصل استقبال المواطنين.. وإقبال غير مسبوق على الأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد معرض «ديارنا للأثاث الدمياطي والمفروشات» في يومه السادس إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، حيث يخصص المعرض لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والإكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

وشهد المعرض تبرع كل من جمعيات «نبض حياة» و«المؤسسة العامة للتكافل» و«الجمعية الشرعية» و«الأورمان» بتجهيز 300 عروسة من المعرض بقيمة 6 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار الرسائل التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي من المعرض بدعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، بالإضافة إلى خفض نسبة المواطنين المُعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج «مودة» لتوعية المقبلين على الزواج.

وعلى جانب آخر، تقوم وزارة التضامن بالتعاون مع كل المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وتؤكد وزارة التضامن حرصها على مصالح التعاونيات الانتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الانتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعاً في تحريك الاقتصاد المحلي مما سيؤثر تدريجياُ وإيجاباً في تحريك الاقتصادي القومي.

ويستمر المعرض حتى ١٠ يونيو الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض «شركة الأزياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.

معرض ديارنا