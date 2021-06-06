شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات نهاية العام.. ويؤكد على إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الأحد، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث يواصل طلاب 7 كليات أداء الامتحانات وسط تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم بين الطلاب ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي

وأكد «نجم»، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات، بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتى خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درجة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.