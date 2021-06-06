شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف : إزالة 452 حالة تعدٍ في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، الأحد، إنه تمت إزالة 15 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 5000م بنطاق مركز ومدينة الواسطى ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 452 حالة تعدٍ على إجمالي مساحة 178 ألفا و861 مترًا، وذلك منذ بدء حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح «إبراهيم» في بيان، الأحد، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضي بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًَا عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.