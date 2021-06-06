شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة مستجدات جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا «عن بعد»، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، وتسلط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 وإطلاق اللقاحات في إقليم شرق المتوسط وذلك الأربعاء المقبل.

وتناقش منظمة الصحة العالمية تطورات جائحة كوفيد -19 في الإقليم والوضع الصحي في العراق، بالإضافة إلى الرد على استفسارات ومداخلات الصحفيين حول جائحة كورونا.

ويتحدث خلال المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.