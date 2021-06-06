شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكك الحديدية، خاصةً بأماكن تواجد جمهور الركاب، كما تم تعقيم المكاتب الإدارية بمبنى رئاسة الهيئة ومبنى مجمع السكة الحديد ومبنى هندسة السكة برمسيس، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتؤكد الهيئة أن أعمال التطهير والتعقيم بالهيئة لا تتوقف، إذ يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دوري لجميع القطارات بمختلف أنواعها، وذلك حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

وتهيب الهيئة بالركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بمحطات السكك الحديدية أو بداخل القطارات، حفاظًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للغرامة المقررة.