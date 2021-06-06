شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 5 آلاف حضانة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لرعاية الطفولة المبكرة والذي يمثل إحدى الإنجازات الهامة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في ملف الحماية الاجتماعية بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، نظمت مؤسسة مصر الخير جولة تفقدية لمشروعات الطفولة المبكرة، الأحد، لنموذج الحضانات بقرية الندافين بمركز الطود بمحافظة الأقصر.

حضر الجولة التفقدية كل من: محسن ناجى مدير المشروع القومى للطفولة المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية بوزارة التضامن الاجتماعى، وصبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، والنائب محمد عطا، عضو مجلس الشيوخ، وممثلي الجهات التنفيذية الشريكة للوزارة من المجتمع المدني في مقدمتهم د.صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ود.علاء صادق مسؤول مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير

وقال محسن ناجى مدير المشروع القومى للطفولة المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هذه الجولة تأتي في إطار الاحتفالات بمرور 7 سنوات من الإنجازات بتوجه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما تتوجه بالشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح «ناجي» أنه يتم التركيز بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» على القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتقديم الخدمات ليشعروا أنهم مواطنين لهم الحق الكامل، حيث تم تطوير 956 حضانة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات لم يحدث هذا الاهتمام من قبل من القيادة السياسية بهذه الفئة العمرية الهامة جدًا لمصر مع تحسين مؤشرات التغذية وتحسين مستوى الطفل وقدرته على البناء والتفكير، موضحًا أنه سيتم التوسع في إنشاء 5 آلاف حضانة في عامين و10 آلاف حضانة غير مرخصة سيتم توفيق أوضاعها وترخيصها، مستوى التنفيذ لدينا مديريات شعلة من النشاطفى المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأشار «ناجى» إلى أنه يتم اعداد المواد التعليمية الخاصة بالحضانات ومشروع الطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مرة في مصر يكون لدينا معايير جودة واعتماد، لافتا إلى أنه شكل الحضانة قبل وشكلها بعد لتروا الفرق بين كانت ايه واصبحت ايه مؤسسة مصر الخير شريك تدريب الميسرات والادارة للوصول للأهداف المنشودة.

وأوضح د. صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمصر الخير، أن من حسن الطالع أن نبدأ من محافظة الأقصر ويبدأ مع السنوات السبع والرؤية العامة والقومية لبناء الانسان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر توجه الدولة بقيادة الرئيس ينبئ ببناء الانسان المصرى ووزارة التضامن بالتعاون مع مصر الخير.

وأضاف أن أكثر من 75 مدرسة تعليم مجتمعي يخدموا ما يربوا على 2200 طالب وطالبة بالتعليم المجتمعى التدريب من أجل التشغيل لشبابنا المتعطلين عن العمل والتجهيز لأكثر من 50 مشروع قريبا الاعلان عن التعاون مع التضامن في برنامج فرصة، بالاضافة إلى بناء مدارس أخرى بالتعاون مع شركاء النجاح.

وتابع أن التعليم المجتمعى مصر الخير تدير 1080 مدرسة تعليم مجتمعى على مستوى الجمهورية 300 شاب وفتاة بالاقصر تم تدريبهم لعمل مشروعات، لافتا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع فرصة لتمكين المستفيدين من تكافل وكرامة وإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية، موضحًا أن كل هذه المشروعات تصب في بناء إنسان مصري واعد وتوفير حياة كريمة للجميع

من جانبه، قال صبري عبدالحميد، وكيل التضامن بالأقصر، إن فكرة العمل على الفئة العمرية من يوم لـ4 سنوات فكرة جديدة لم تكن موجودة من قبل فيه تطوير يتم على أرض الواقع بيخضع لمعايير الجودة والاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى، موجهًا الشكر لمحافظ الأقصر على دعمه وتقديم كل التسهيلات الاهتمام من القيادة السياسية.

فيما أوضح خالد عمران، المدير الاقليمي للمؤسسة الدعم اليومي والمباشر من وزارة التضامن ومديرية التضامن بالاقصر أنه نؤكد على نقطة هامة جدا أننا نستهدف فئة عمرية هامة جدًا من يوم لأربع سنوات لافتًا إلى أن المشروع متكامل ولا يقتصر على الجانب التطويري والهندسي، وانما تنمية العامل البشرى ومديري الحضانات والميسرات يضمن لنا ضمان الاستمرارية والتنسيق الكامل مع التضامن وبناء الكوادر ليكون مجهود ورؤية متكاملة، ولدينا 3 مراحل أخرى للوصول إلى 200 قاعة حيث يلاقي المشروع اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن.