شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذّر من موجة حارة مقبلة على محافظات شمال الصعيد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مواطنين محافظات شمال الصعيد، من موجة حارة مقبلة، الأربعاء المقبل، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس مائل للحرارة، لطيف ليلاً.

وأصدرت الهيئة بيانا بحالة الطقس، شمل درجات الحرارة من اليوم الأحد، وحتى الجمعة المقبلة، الأحد 33 درجة مئوية، والاثنين 33 درجة، والثلاثاء 35 درجة، والأربعاء 40 درجة مئوية، والخميس 41 درجة مئوية، والجمعة 40 درجة مئوية.

وكشف بيان هيئة الأرصاد عن استمرار درجات الحرارة ما بين 33- 35 درجة حتى الثلاثاء المقبل، يعقبها طقس مائل للحرارة ولطيف ليلا بداية الأربعاء.

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