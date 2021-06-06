شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر فى عهد الرئيس السيسى تتحول إلى جمهورية جديدة فعلا وواقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك أسماء لها دلالات عظيمة، مثل :"الجمهورية الجديدة، مصر الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، التحول الرقمى، تجديد الخطاب الدينى".

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " كل ذلك ليس مجرد أسماء، إنما هي أسماء لها دلالاتٌ على أرض الواقع، حيث تتحول مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جديدة فعلا وواقعا ملموسا يشهد به القاصي والداني في جميع المجالات، ما بين احترام وتقدير دولي لمكانة مصر وقيادتها الحكيمة، وتطور ملحوظ وملموس على أرض الواقع".

وتابع وزير الأوقاف: "وفيما يتصل بالخطاب الديني فإننا نسعى وبقوة إلى نشر صحيح الدين في ضوء مقتضيات العصر ومتطلباته ومستجداته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وإنزال المتغير منزلة الثابت عينُ الجمود والتحجر، وإننا لنسعى إلى نشر القيم الأخلاقية والإنسانية، ونعمل على نشر السلام العالمي، ونواجه بحسم التطرف والتسيب والخروج عن جادة القيم والأخلاق على حد سواء.