شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الصحراء" يقدم الدعم لمشروع 1.5 مليون فدان والخدمات التدريبية لمستفيديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التى يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته فى مناطق الاستصلاح الجديدة.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة واجهزتها المختلفة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بهدف استصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، مع تنظيم الاستفادة من موارد المياه الجوفية، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقًا للأساليب والطرق العلمية الحديثة.

واكد وزير الزراعة على اهمية دور مركز بحوث الصحراء وخدماته البحثية، والتطبيقية فى شتى المجالات المتعلقة باستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية، فضلا عن دراسة التحديات البيئية والتى تعوق تنمية الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح الجديدة والتى من أهمها التصحر والكثبان الرملية والتغير المناخى، كذلك مشاركته الفعالة فى دراسة وتخطيط المشروعات القومية فى مجال استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية وفق توجهات الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن انشاء قواعد بيانات قومية للموارد الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية للمساهمة فى جهود الوزارة فى مجال تشجيع الاستثمار الزراعى فى المناطق الصحراوية، والمساعدة فى خلق فرص عمل للشباب، وخدمة متخذى القرار.

ووفقا للبروتوكول يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفير دراسات جدوى اقتصادية للأنشطة التكاملية المقترحة وذلك للمساحة المتاحة لكل شركة من شركات المستفيدين تحت ظروف محددات الانتاج المختلفة لاستخدامات أراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان وفقًا لمحددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات الأراضى، فضلا عن وضع الخطة العامة للإدارة الزراعية المتكاملة متضمنا المحاصيل الاستراتيجية المقترح زراعتها والاشراف الفنى على تنفيذ الانشطة الزراعية من خلال خبراء مرکز بحوث الصحراء، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إرشادية للمستفيدين فى المجالات الفنية الزراعية المختلفة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى لإجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والرى والصرف الزراعى وإنشاء مزارع إرشادية بالمناطق المخصصة للمستفيدين بأراضى المشروع بهدف نشر الوعى الفنى عن أنسب العناصر المتوائمة مع الظروف المناخية للمناطق المطلوبة للاستزراع والتنمية والإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.