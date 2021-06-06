شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة والرى تبدأ حملات توعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى، بدء حملات فى المحافظات عن طريق اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، خاصة أمانات المرأة بها، للتوعية بشأن التطعيم بلقاح الوقاية من كورونا، مؤكدا على التواصل مع مكاتب ومديريات وزارة الصحة بكافة المحافظات لتنفيذ هذه الحملة على أرض الواقع، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

وأكد مرسال، فى بيان، أن دور النقابات العمالية ولجانها ليس فقط التركيز على علاقات العمل ومشاكل ومطالب العمال، وإنما أيضًا الحفاظ على صحة عمالها خاصة وأن النقابة العامة تضم مئات الآلاف من العمال المنتشرين على مستوى الجمهورية، وعلى اعتبار أن عامل يتمتع بصحة جيدة سوف يكون أكثر إفادة لمجتمعه خاصة فى الإنتاج، لافتا إلى أن القائمين على حملات التوعية بالقاهرة وباقى المحافظات سوف يوفرون للأعضاء والعمال كافة الأساليب والطرق من أجل الحصول على لقاح كورونا ورفع شعار "الوقاية خير من العلاج".

وأشار إلى أن حملات التوعية ليست فقط بتوفير اللقاح والتنسيق مع الجهات المعنية بل بتنظيم ندوات تثقيفية فى كافة مواقع العمل والإنتاج للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.