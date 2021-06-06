شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تجهيز 300 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية بـ6 ملايين جنيه من معرض ديارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن معرض ديارنا للأثاث الدمياطى والمفروشات " فى يومه السادس شهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، حيث يخصص المعرض لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلى والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

وشهد المعرض تبرع كل من بعض الجمعيات "بتجهيز 300 عروسة من المعرض بقيمة 6 ملايين جنيه مصري، وذلك فى إطار الرسائل التى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى من المعرض بدعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، بالإضافة إلى خفض نسبة المواطنين المُعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج.

وعلى جانب آخر، تقوم وزارة التضامن بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين فى إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت وزارة التضامن حرصها على مصالح التعاونيات الانتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الانتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعاً فى تحريك الاقتصاد المحلى مما سيؤثر تدريجياُ وإيجاباً فى تحريك الاقتصادى القومي.

ويستمر المعرض حتى 10 يونيو الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات "القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الاحمر"، كما تشارك بالمعرض "احدى الشركات " بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.