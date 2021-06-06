شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير الأسواق ومواقف السيارات العشوائية بالقرى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع كافة الجهات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى، للوقوف على الوضع الحالى ونسب التنفيذ للأعمال وإزالة المعوقات، حيث أكد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنين بالقرى خلال فترة وجيزة حيث توفر مستقبل أفضل للريف المصرى .

وأشار راشد بحسب بيان للمحافظة اليوم، إلى أنه تم إدراج 42 قرية فى المرحلة الأولى من المبادرة بمركزى الصف وأطفيح والتى ستشهد تغييرًا جذريًا على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالمبادرة لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية .

كما أكد راشد، أن أن المحافظة لا تتوان عن تذليل أى عقبات قد تواجه أليات تنفيذ خطة العمل بالمشاريع الجارية، موجها الجهات المشاركة بتسليم كافة التصميمات النهائية للمنشآت والمبانى الحكومية المقرر إنشاؤها بالقرى الى الجهه المنفذة للمشروع لسرعة البدء فى الانشاء .

وأوضح راشد، أنه تم توفير وتسليم كافة الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية اللازمة مشدداً انه لن يسمح بأى تأخير فى تنفيذ الجدول التنفيذى للمشروعات، موجهاً شركات المرافق والبنية التحتية بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال المنوطة لهم وفقا للجدول الزمنى المحدد للأعمال لبدء تنفيذ مراحل العمل الأخرى، وكلف بحصر الأسواق ومواقف السيارات العشوائية بالقرى لكى يتم تطويرها وإنشاء أسواق ومواقف حضارية بدلاً منها لكى تتكامل الصورة العامة للتطوير فى كافة الجوانب بالقرى .

كما كلف المحافظ كلاً من مدير مديرية الشباب ورئيس هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة وتطوير كافة المدارس ومراكز الشباب بالقرى المدرجة بالتوازى مع أعمال التوسعات والإنشاءات الجديدة للمنشآت الجارى العمل بها، مؤكدًا أنه يتم عقد اجتماع شهرى لمراجعة ومناقشة معدلات التنفيذ التى تمت للأعمال ومدى توافقها مع الجدول الزمنى، مشددا أن المشروعات لا تقبل أى تقصير أو تأخير من قبل أى جهة، لافتا انه سيتم تسليم أول نموذجين من القرى المقرر تطويرها قبل نهاية العام الحالى وهم لقريتى الشوبك وكفر حلاوة بمراكز الصف وأطفيح .