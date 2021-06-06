شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية، بتحصيل مبلغ 29 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، و34 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، و49 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية، بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق وتعديلاته.



نص القرار 1