شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يهنئ نانسى طمان ببطولة العالم للجمباز: إنجاز تاريخى للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى البطلة المصرية نانسى طمان التى حققت ذهبية حصان القفز فى بطولة العالم للجمباز الفنى 2021 والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالإنجاز التاريخى الذى حققته البطلة المصرية نانسى طمان فى الحصول على ذهبية حصان القفز فى بطولة العالم للجمباز الفنى، معربة عن سعادتها وفخرها بالبطلة المصرية التى أثبتت تفوقها وتميزها ونجاحها في حصد الميدالية الذهبية التى تعد الأولى في تاريخ مصر، وذلك على الرغم من المنافسة عالية المستوى بين الدول المشاركة في البطولة متمنية لها مزيدا من النجاح والتوفيق.

وحققت نانسى طمان الميدالية الذهبية لبطولة العالم للجمباز 2021، التي تقام في مصر، ونجحت البطلة المصرية فى حصد المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات جهاز طاولة القفز، خلال البطولة التي أُقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة أكثر من 300 لاعبا يمثلون 16 دولة.

وحصلت نانسي على 13.32 نقطة لتفوز بالميدالية الذهبية في البطولة.