شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستقبل الدفعة الثانية من القطارات الواردة للخط الثانى الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة المترو لاستقبال الدفعة الثانية من القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة إجمالية 130 مليون دولار خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري، شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.

وتستقبل شركة المترو قطار شهرياً من القطارات الـ 6 المتعاقد عليها ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالى 45 قطار، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.