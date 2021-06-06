شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل، وذلك في في إطار دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن القافلة الأولى ستكون بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يكون على رأسها كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث يستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القافلة بديوان عام المحافظة الساعة العاشرة صباح الجمعة، ثم تنطلق إلى نحو 15 مسجدًا من المساجد الكبرى بالمحافظة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هدف استراتيجي للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت 16 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.