شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا رمزية على الطلاب بالامتحانات ويؤكد: أنتم نماذج مضيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طلاب جامعة الأزهر امتحانات نهاية العام، ومع بداية اليوم الثانى لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات "الفترة الصباحية" بكليات الجامعة بقطاع مدينة نصر؛ شملت زيارة كليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وكلية الإعلام.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة بالكليتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، كما أشاد بمستوى الطلاب، قائلًا لهم: "أنتم نماذج مضيئة".

ووقف رئيس الجامعة على ما قامت به الكليتان من عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان؛ حرصًا على سلامة الجميع، كما تأكد من وجود لجان خاصة للعزل؛ تحسبًا لأية ظروف، وتابع رئيس الجامعة آليات إدارة العملية الامتحانية داخل كل كلية بما يتناسب وعدد الطلاب، والمواد الدراسية بكل كلية، وتأكد من أماكن توزيع لجان الامتحانات، وجاهزية الكنترولات وأعضائها على مدار اليوم، بجانب وجود أستاذ المادة التى يؤدى الطلاب الامتحان فيها.

وخلال الجولة التى شملت لجان الطلاب الوافدين والمصريين قام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب، وفى نهاية الجولة حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، وكيل الكلية، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.