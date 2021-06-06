شكرا لقرائتكم خبر عن 30162 طالبا يؤدون امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد صباح اليوم، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وكذلك تسهيل دخول وخروج طلاب الفرق المختلفة .

وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليه وحفاظ المراقبين علي التباعد الإجتماعى وارتداء الكمامات والتزام الجميع بهذه الإجراءات من طلاب ومراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أثني الدكتور عبد الفتاح سعود علي الإجراءات التي اتخذتها اداره الكليه لمنع الغش وكذلك التواجد الملحوظ لأفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الانذار وطفايات الحريق والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات ، وكذلك استعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الاسعافات الأولية في حال اكتشاف أي اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا واتباع اللازم.

وقال الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية بدأت اليوم السادس من يونيو وتنتهى في الثامن من يوليو، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز القاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، كما تم الاستعداد بفريق طبى تحسبا للحالات الطارئة.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الامتحانات على 3 فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الثالثة والنصف، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، كما تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترولات من خلال نقلها في صناديق بلاستيكية معقمة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم باجمالي 30162 طالبا وطالبة مقسمين على 10لجان بواقع 26212 الشعبة العربى و 3373 طالبا وطالبة للشعبة الإنجليزى و 137 طالبا وطالبة لشعبة الفرنسي، مؤكدا على تشديد الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع الغش خلال الامتحانات من خلال حوافظ بلاستيكية يتم وضع أجهزة الهواتف المحمولة بها، مرفق بها كارنيه الطالب لضمان حفظها ومنع استخدامها في أغراض الغش.