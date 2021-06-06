شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 10 قوانين جديدة بعد تصديق السيسي عليها (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، 10 قوانين بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وذلك على النحو التالي:

قانون رقم 24 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 25 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 26 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 27 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 28 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 29 لسنة 2021، برط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 30 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 31 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 32 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2019/2020.