شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع سير الامتحانات بالحاسبات والمعلومات والآداب والتجارة والحقوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بمتابعة جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بكليات الجامعة حيث قام اليوم بتفقد لجان الامتحانات بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب والتجارة والحقوق يرافقه الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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تأكد مبارك من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا والتزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية حرصا على سلامتهم، والتأكد من تواجد المراقبين في المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، وتواجد طبيب بكل صالة من صالات الامتحانات، وتوفير بوابات التعقيم، ومقياسات الحرارة على كافة المداخل، وتوزيع الطلاب بالمدرجات على مسافات بينية، والالتزام بتطبيق قواعد وضوابط الامتحانات والتشديد على تطبيق العقوبات القانونية في حالة أي تجاوز يتم، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.