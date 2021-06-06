شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمشروع إنشاء المدينة الترفيهية المتكاملة بكيمان فارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بمشروع إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بشارع السد العالي بكيمان فارس، على مساحة 5 آلاف متر بالمنطقة الملاصقة لسور الحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بهدف استغلال المنطقة الاستغلال الأمثل وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وأكد «الأنصاري» على تذليل كافة العقبات لتسريع معدلات العمل بالمشروع، والانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المقررة، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

ولفت محافظ الفيوم إلى توقيع المحافظة لبروتوكول تعاون مع قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، لإنشاء منطقة ترفيهية بالمنطقة الملاصقة لسور الحديقة الدولية، ورفع كفاءة وتشغيل حديقة مدينة الفيوم على على مساحة 4400 متر مربع بشارع أحمد شوقي، مشيراً إلى أن عقود تطوير وتشغيل المنطقتين يأتي كحق انتفاع لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، مقابل عائد شهري للمحافظة.

وتابع المحافظ، أن المدينة الترفيهية المتكاملة تشمل إنشاء موقف لانتظار السيارات، ومنطقة بازارات، ومحال تجارية، ومطاعم وكافتيريات، فضلاً عن منطقة ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، مع مراعاة البعدين الجمالي والبيئي في تنفيذ الأعمال، كما تشمل أعمال تأهيل ورفع كفاءة حديقة المدينة استكمال الخدمات بها، وتجميلها، وتوفير العمالة المؤهلة، والعمل على تشغيلها بشكل يتوائم مع طبيعة المنطقة.