شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة مياه في إسنا بعد 5 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عدد من المسؤولين وفريق العمل التابع لمؤسسة مصر الخير صباح اليوم محطة الحليلة النقالى بإدارة مياه إسنا برفقة المهندس ياسر العشاوى مدير الإدارة، ضمن زيارة قامت بها المؤسسة لمتابعة الأعمال التى شاركت بها خلال الخمس أعوام الماضية.

وخلال الجولة تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة لمحطة مياه الحليلة النقالى عام ٢٠١٧ التى شهد افتتاحها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أثنى المسؤولين بمصر الخير على المجهود المبذول لضمان الإستدامة فى تقديم الخدمة للمواطنين وحسن سير العمل بالمحطة.