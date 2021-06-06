شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتخصيص فرق متحركه لإعطاء اللقاح للمشرفين على امتحانات طلبة الجامعات بالتنسيق بين جامعة طنطا ومديرية الشؤون الصحية بالغربية للتطعيم المستهدف والمسبق تحديدهم من المسؤولين بجامعة طنطا، وتم اليوم البدء بعمليه التطعيم تحت إشراف طبي كامل بحضور فرق تطعيم من مديرية الصحة بالغربية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الخدمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة وخطتها الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، بما يمكنها من التعامل السريع مع الأزمة على كافة الأصعدة، خاصة في توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين.

وقالت الدكتوره اماني الحبشي، إنة قد تم توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمن سبق لهم التسجيل على موقع الوزارة أو قاموا بالتسجيل ولم يتم الرد عليهم أو تحديد موعد، أو لمن تخلفوا عن الموعد، اعتباراً من اليوم وبعد تخصيص مكان لتلقي منتسبيها اللقاح وتوفير قاعات يتوفر بها خدمات الإنترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعى فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.