شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن، ومدير إدارة المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات، ومدير إدارة المخزون السلعى، ومدير الشؤون المالية والادارية بالمدن الجامعية والتغذية، ومدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن، ورئيس قسم شؤون التعليم بكلية الفنون التطبيقية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن اللجنة استمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأكد الدكتور تامر سمير، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.