شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 110 آلاف و451 رأسا من الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدي والجدرى في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، إن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، بلغ 110 آلاف و451 رأسا، منها 90 ألفا و829 رأساً من الأبقار، و19 ألفا و622 من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبرايل الماضى حتى أمس السبت 5 يونيو 2021، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.



فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الد كتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، تم الإعداد للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.