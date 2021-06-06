شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخى لميليشيا الحوثى على مآرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الغادر لميليشيا الحوثي والذي استهدف مساء أمس مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوى الضحايا فى هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

كما أعربت مصر عن دعمها للحكومة اليمنية، مُجدَّدة المُطالبة بتوقف تلك الهجمات النكراء، مع العمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقنًا للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن.