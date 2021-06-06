شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لعدد من الهيئات للعام المالى 2019 ـ 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.

على جمعة: قانون الصكوك السيادية ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية

أكد النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء.

وزير المالية: الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى هذه الصكوك.

مديرية الصحة بالقليوبية: 52820 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالمحافظة حتى الآن

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 52820 مواطنا، منهم 10638 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و10119 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و9856 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

الحكومة تنفى ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر، ولم يتم رصد أو تسجيل أى بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأى من محافظات الجمهورية، مُشددةً على تكثيف لجان التقصى النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازى للتعرف على أى أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دورى شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

الداخلية تحرر محاضر لـ 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت جهود وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ 14318 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14283 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 271 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 2112 أرجيلة.





التفتيش على 83 ألف و229 منشأة بالمحافظات لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 83 ألفا و229 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قضاة باستئناف القاهرة والإسكندرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 222 لسنة 2021 بتعيين القاضى رضا محمود محمد السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فى دوره العادى.

بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ باعادة تشكيل مجلس أمناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات، لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من:" رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- الوزير عباس كامل- أحمد كجوك ممثلًا لوزارة المالية-الدكتور محمد السيد الشناوي محمد سليم ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى-الدكتور أحمد زايد ممثلًا للمجلس الأعلي للجامعات- محمد طارق محمد عبد القادر، ويوهانسن يحي محمد عيد، ووائل عبد الرازق أحمد قرطام، ومحمد شريف ديلاور، ومحمد صالح هاشم حماد من ذوي الخبرة".

السكة الحديد: تعديلات محدودة فى مواعيد القطارات بالوجهين القبلى والبحرى

أكدت هيئة السكة الحديد على إعدادها جداول تشغيل جديدة للوجهين القبلى والبحرى، شاملة بعض التعديلات المحدودة فى مواعيد القطارات، ليتم العمل بها بداية الشهر المقبل حيث يتم العمل بها طوال العام المالى 2021/ 2022.

طقس مائل الحرارة اليوم ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

163 ألف طالب وطالبة يؤدون ثانى أيام امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة

يواصل نحو 163056 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى المدارس التى واللجان الامتحانية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 10 يونيو الجارى.

الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية نهاية يونيو الجارى

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتقنين وضع الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودى حتى نهاية الشهر الجارى.