شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لعدد من الهيئات للعام المالى 2019 ـ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.