شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالقليوبية: 52820 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالمحافظة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 52820 مواطنا، منهم 10638 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و10119 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و9856 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 6110 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و4038 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و3670 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2095 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و3139 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و3155 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى "مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور"، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 4891 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة ورفع المناعة المجتمعية، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفق بيان له، أنه تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، كما تم تطعيم المواطنين فى دور المسنين، وكذلك ومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام، وتطعيم قاطنى مستعمرة الحزام.