"دفاع الشيوخ": موقف إثيوبيا تجاه نهر النيل مخالف للأعراف والمواثيق الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الموارد المائية لمصر ومصدرها الرئيسي للمياه هو "نهر النيل"، والذي يمثل شريان الحياة، مؤكداً أن مصر من الدول التي تعاني الفقر المائي.

وأضاف الجندي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، أن نصيب المواطن المصري من المياه في حدود 570 مترًا مكعبًا سنويًّا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 500 متر مكعب في السنة، في حين أن المعدل العالمي يزيد على 1000 متر مكعب، إذن المياه بالنسبة إلى مصر مسألة "حياة أو موت".

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تحاول أن تفرض نفسها بحجة المياه للتخلص من الاتفاقيات السابقة، والتي يراها الجانب الإثيوبي من وجهة نظره، أنها وقعت في فترة احتلال، وأنه غير مسؤول عنها، فيريد أن يسبب مشكلات للتخلص من التزاماته تجاه مصر، بكمية المياه، ويكون هو صاحب الحق المطلق في التصرف في النيل، وهذا لا يمكن أن تقبله مصر.

وأكد الجندي أن مصر تدير هذه القضية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تحدد أسلوب وطرق التعامل بين دول حوض الأنهار العالمية، والتي تحدد إجراءات استخدام المياه لكل دولة، وبالتالي نجد أن الموقف الإثيوبي يشوبه التعنت ولا يتطابق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم طرق استخدام المياه لدول حوض النيل.