الداخلية: تنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، و135 قضية مخدرات.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 52899 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.