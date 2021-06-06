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"ضربة موت" تنهي حياة فني على يد عامل بالوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة عاملا لاتهامه في واقعة التعدي على آخر بالضرب مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة الوراق من أحد المستشفيات باستقبال جثة فني تكييف وتبريد إثر إصابته.

وقرر والده (سائق - مقيم بذات العنوان) بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل، بسبب خلافات الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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