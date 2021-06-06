اقتراض انتهى بالدم.. ملابسات مقتل مسجل خطر على يد آخر بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل مسجل خطر على يد آخر بمركز أطفيح.

تبلغ لمركز شرطة أطفيح من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح قطعي.

بالفحص تبين وجود خلافات بين المتوفى وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بذات دائرة المركز على مبلغ مالي اقترضه المتوفي من المتهم.

ولدى مطالبة الأخير له بالمبلغ المشار إليه ماطله فـي السداد فحدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبطه، وتبين إصابته بجرحين قطعيين بالجسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، وتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكابها بإلقائها بأحد المصارف المائية، كما أضاف بحدوث إصابته من قبل المجني عليه.