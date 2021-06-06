ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) حال استقلاله سيارة أجرة، بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.