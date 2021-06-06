الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة عامل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثة شخص مجهولة الهوية بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، عُثر على جثة لأحد الأشخاص"مجهول الهوية" وبها جرح نافذ بالجسم، وبحوزته (هاتفه المحمول- متعلقاته الشخصية)، وبسؤال المُبلغ (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) قرر بأنه حال سيره عثر على الجثة ملقاة بمحل البلاغ على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليه وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة القسم)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبين (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) فى وقت معاصر للعثور على الجثة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما أقر بأنه حال تواجده وبصحبته المتوفى بالمنطقة محل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينهما عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.