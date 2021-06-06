أطلق عليه النار.. تجديد حبس أب بتهمة قتل نجله في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، تجديد حبس أب 15 يوما، بتهمة قتل نجله في الزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالي بوجود جثة غارقة بالدماء بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وعُثر على جثة شخص في عقده الرابع ويدعى "أحمد.ا"، مُصاب بطلق ناري في الصدر.

وبالفحص تبين أن والد القتيل هو مرتكب الواقعة، وأن خلافات عائلية دفعته لإطلاق الرصاص عليه للتخلص منه.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.