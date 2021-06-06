بدأت بـ"جردل مياه" وانتهت بجثة.. تفاصيل مقتل شاب في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب في موقف العاشر بمدينة السلام.

وقال أحد الشهود إن المجني عليه أمجد سامي 26 سنة يعمل على "عربة كبدة" مع مساعده في موقف العاشر بمدينة السلام.

وأضاف أن يوم الحادث، طلب المتهم الأول "فارس" من مُساعد المجني عليها "جردل مياه" فرفض بسبب ندرة توصيلات المياه للسيارات المتجولة، بنشبت بينهما مشاجرة تدخل "أمجد" ونجح في فضها "مكنش بيحب المشاكل مع حد".

وبعد مرور دقائق، حضر صديق المتهم الأول ويدعى "محمد. م" وبدأ في التشاجر مع أمجد ومساعده، وصفعه على وجهه فرد الضحية الصفعة، ثم استل المتهم الثاني سكينًا من ملابسه، وطعن المجني عليه في رقبته فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأكد الشاهد في التحقيقات على حسن سمعة المجني عليه "كان جاي ياكل عيش.. وعمره ما اتخانق مع حد".

وأمرت النيابة بحبس المتهم وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل المجني عليه.