لاعتقاده بسرقة متعلقات مقهى.. ضبط عامل قتل آخر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عامل؛ لاتهامه بقتل آخر، اعتقادًا منه أنه سرق متعلقات مقهى يعمل به.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) طرف ثان (عامل بكافيتريا، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية بالجسم وتوفى على إثر إصابته، وأنه نظراً لاتهام الطرف الأول للطرف الثاني بسرقة بعض متعلقاته حال عمله بالمقهى محل عمل الطرف الأول، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.