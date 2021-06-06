تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا في واقعة حريق "المؤسسة العقابية" بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس ٤ متهمين 15 يومًا على خلفية مصرع 6 أطفال وإصابة 19 آخرين في حريق نشب بالمؤسسة العقابية بالمرج.

وطلبت النيابة التقرير الطبي للأطفال المصابين في حريق المؤسسة العقابية بمنطقة المرج.

وكلفت النيابة العامة بالمتابعة الفورية مع المستشفيات التي نقل إليها الأطفال للوقوف على آخر تطورات حالتهم الصحية، وبيان إمكانية الاستماع لأقوالهم.

وشهدت منطقة المرج الخميس الماضي، حالة من الهلع والذعر بين المواطنين بعد نشوب حريق ضخم في المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، والذي أسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهرباء بسلك التلفزيون امتد للسخان بالعنبر ومنها للمفروشات.