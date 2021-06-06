ضبط شخص يروج الألعاب النارية على فيسبوك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لقيامه بالترويج لبيع الألعاب النارية على الفيسبوك.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص (عاطل– مقيم بدائرة القسم)، بالترويج لبيع الألعاب نارية من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من الألعاب النارية - مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وأضاف بتحصله عليها من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية "لا يعلم بياناته" جاري تحديده وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.