شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل ممثل برنامج الأغذية العالمي المنتهيه ولايتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد منجستاب هايلى الممثل المقيم لمكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك لانتهاء فترة توليه مسئولية أعمال البرنامج بالقاهرة وانتقاله مديراً للمكتب الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بدولة جنوب إفريقيا، وذلك في حضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ قنا يستقبل مدير مكتب الأغذية العالمية المنتهية ولايته

وأشاد محافظ قنا خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المحافظة شهدت خلال فترة تولى السيد منسجتاب هايلى لعمله تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة متمنيا له مزيد من التوفيق والتقدم ،مؤكدا على ضرورة ابقاء قنوات التواصل مفتوحة.

محافظ قنا يستقبل مدير مكتب الأغذية العالمية المنتهية ولايته

ومن جانبه اعرب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية العالمي عن بالغ سعادته لتواجده بمصر خلال الفترة الماضية موجها شكره لمحافظ قنا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ودعمه الدائم والمستمر لتنفيذ خطط البرنامج بالمحافظة، مؤكداً على استمرار التعاون مع مدير المكتب الإقليمي الجديد وتعريفه بطبيعة المحافظة لاستكمال تنفيذ الأعمال والمشروعات المخطط لها والتي ينعكس آثارها الايجابية على المواطنين والمجتمع المحلى بالمحافظة.

محافظ قنا يستقبل مدير مكتب الأغذية العالمية المنتهية ولايته

وفي نهاية اللقاء أهدي «الداودي» درع المحافظة للممثل المقيم لمكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله الماضيه .