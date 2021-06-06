شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: 99.62% نسبة الحضور بين طلاب الشهادة الإعدادية لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين حضروا اختبار الدور الأول لليوم الثاني في مادة الجبر والإحصاء اليوم وصلت 99.62% من إجمالي عدد الطلاب مضيفا أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم تتلقى أية شكاوى تتعلق بالامتحان ولم ترصد غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية أية معوقات أو مشكلات تعوق العملية الامتحانية.

وعلى صعيد متابعة انتظام سير امتحانات اليوم الثاني تابع صباح اليوم أحمد سويد مدير المديرية انتظام سير الامتحانات بمدرسة طنبدي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية حيث اطمئن على نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين القائمين على تنظيم سير الامتحان باللجنة واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتأكد من عدم وجود أي شكوى من أسئلة الامتحان وسلامة ورق الأسئلة.