شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 60 كارت فيزا «تكافل وكرامة» علي المستحقين والمستفيدين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من توزيع 60 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ،أنه تم الإنتهاء من توزيع 46 كارت فيزا تكافل، و14 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 158497 مستفيد، مقسمين إلى 81558 مستفيد تكافل و76939 مستفيد كرامة.